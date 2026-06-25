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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannter bricht in Spielhalle ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 25.06.2026, zwischen 02.00 Uhr und 02.10 Uhr;

Nach einem Einbruch sucht die Polizei Zeugen: In der Nacht zum Donnerstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Spielhalle in Ahaus. Der Einbrecher drang gewaltsam in das Gebäude an der Bahnhofstraße ein und löste den Alarm aus. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Er konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur und ein athletisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung und eine schwarze Sturmhaube.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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