POL-BOR: Ahaus - Unbekannter bricht in Spielhalle ein
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;
Tatzeit: 25.06.2026, zwischen 02.00 Uhr und 02.10 Uhr;
Nach einem Einbruch sucht die Polizei Zeugen: In der Nacht zum Donnerstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Spielhalle in Ahaus. Der Einbrecher drang gewaltsam in das Gebäude an der Bahnhofstraße ein und löste den Alarm aus. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Er konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur und ein athletisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung und eine schwarze Sturmhaube.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)
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