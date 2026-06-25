Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Technische Rettung über Drehleiter und eingelaufene Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am 24.06.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal insgesamt dreimal ins Stadtgebiet alarmiert. Gegen 8 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Kräfte der Hauptwache in den Stadtteil Altenvoerde. Vor Ort sollte der Rettungsdienst Ennepe-Ruhr beim Tarnsport eines Notfallpatienten unterstützt werden. Der verunfallte Patient wurde mittels Drehleiter aus einem Mehrfamilienhaus transportiert und dem Rettungsdienst übergeben. Während des laufenden Einsatzes kam es zu kleineren Beeinträchtigungen der umliegenden Verkehrswege. Noch während der eingesetzten Kräfte auf Rückfahrt zur Hauptwache waren, folgte eine weitere Alarmierung. Die Polizei meldete im Stadtteil Voerde eine Betriebsmittelspur in einer Seitenstraße. Vor Ort kam es durch einen parkende PKW zu Betriebsmittelaustritt. Die Kräfte des Hilfeleistungsfahrzeug streuten den Bereich mit Bindemittel ab und nahmen die Verunreinigung anschließend auf. Zum Schluss folgte eine Alarmierung einer Brandmeldeanlage an einem städtischen Gebäude. Durch Arbeiten im Gebäude wurde ein Rauchmelder ausgelöst, sodass der Einsatz für die Feuerwehr nach kurzer Erkundung endete.

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