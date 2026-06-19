Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 50-Jähriger verletzt Mann schwer und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Maximilian-Kolbe-Weg 18.06.2026, 14.00 Uhr

Nach vorangegangener Körperverletzung und Widerstand sowie tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, wurde am Donnerstagnachmittag ein 50 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen.

Gegen 14.00 Uhr wurde ein schwer verletzter Mann in einem Rettungswagen an einem Nebeneingang der City-Galerie behandelt. Dieser wurde, nach bisherigen Erkenntnissen, zuvor von dem 50-Jährigen geschlagen und getreten. Noch während der medizinischen Versorgung verhielt sich der 50-Jährige sehr aggressiv und versuchte mehrfach, in den Rettungswagen und zu dem Verletzten zu gelangen. Letztlich musste die Rettungswagenbesatzung sich und den Verletzten einschließen, was den 50-Jährigen von weiteren Versuchen nicht abhielt.

Beim Eintreffen der zur Unterstützung angeforderten Polizeibeamten, saß der offensichtlich stark angetrunkene Mann einige Meter vom Rettungswagen entfernt auf dem Boden. Ein Rettungssanitäter hatte zunächst beruhigend auf ihn einwirken können.

Als die Polizeibeamten den Mann als Beschuldigten bezüglich der Körperverletzung belehrten und seine Personalien feststellen wollten, begann dieser, die Polizeibeamten zu beleidigen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines erneut aufkommenden aggressiven Verhaltens, sollte der 50-Jährige zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Dazu wurde er durch die Beamten aufgefordert, aufzustehen. Dieser Aufforderung kam er nur sehr zögerlich und unter deutlichen Gleichgewichtsproblemen nach. Beim Anlegen der Handfesseln verhielt sich der Mann zunächst ruhig, begann dann aber plötzlich, sich dagegen zu wehren. Zusätzlich begann er wieder, die Beamten lautstark zu beleidigen.

Um sein aggressives Verhalten und seinen Bewegungsspielraum etwas einzuschränken, wurde der Mann mit einfacher körperlicher Gewalt an eine nahestehende Mauer gedrückt. Da er sich weiter wehrte, wurde sein Kopf leicht fixiert. Dabei stieß er mit der Nase gegen die Wand, die dadurch zu bluten anfing. Eine medizinische Versorgung durch die Rettungswagenbesatzung lehnte der 50-Jährige unter wüsten Beschimpfungen ab und zeigte sich weiterhin verbal und körperlich aggressiv, so dass er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden musste. Auf dem Boden liegend wurde der Mann durch einen Polizeibeamten nach Ausweisdokumenten durchsucht. Dagegen versuchte er sich ebenfalls zu wehren und krallte sich mit seinen Fingern am Arm eines Beamten fest, so dass dieser einer blutende Wunde davon trug.

Der 50-Jährige konnte schließlich dem Gewahrsam der Polizeidienststelle zugeführt werden. Dort verhielt er sich weiterhin sehr aggressiv. Durch einen Richter wurde eine Ingewahrsamnahme bis 21.00 Uhr angeordnet.

Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde eine angeordnete Blutprobe im Klinikum entnommen wurde. Im Anschluss wurde der 58-Jährige wieder in das Gewahrsam der Polizeidienststelle gefahren, wo er im Verlauf seiner weiteren Unterbringung eine Matratze in der Gewahrsamszelle zerstörte.

Um 21.00 Uhr wurde der 58-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.

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