Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwer verletzter E-Bike-Fahrer - Unfallhergang unklar

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sülfeld, Papenstieg

18.06.2026, 18.41 Uhr

Am Donnerstagabend wurde auf einen Radweg am Ortsausgang Sülfeld ein bewusstloser 55 Jahre alter Fahrradfahrer gefunden. Die näheren Umstände sind derzeit unbekannt.

Gegen 18.41 Uhr war ein Zeuge mit seinem E-Scooter von Sülfeld in Richtung Fallersleben unterwegs. Plötzlich bemerkte er am Ende eines Radweges, der zur Straße Papenstieg bzw. Landesstraße 321 führt, eine Person auf dem Boden liegen. Bei näherer Betrachtung erkannte er ebenfalls ein liegendes E-Bike, so dass er von einem Unfall ausging. Der Zeuge verständigte umgehend den Rettungsdienst. Gemeinsam mit einem weiteren Helfer leisteten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.

Der schwerverletzte 55-Jährige wurde ins Klinikum gefahren.

Da sich der Fahrradfahrer nicht an das Geschehen erinnern kann, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Hergang beobachtet haben oder denen in jetziger Kenntnis der Umstände, etwas aufgefallen ist.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fallersleben unter 05362/947410.

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