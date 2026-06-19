PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwer verletzter E-Bike-Fahrer - Unfallhergang unklar

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sülfeld, Papenstieg

18.06.2026, 18.41 Uhr

Am Donnerstagabend wurde auf einen Radweg am Ortsausgang Sülfeld ein bewusstloser 55 Jahre alter Fahrradfahrer gefunden. Die näheren Umstände sind derzeit unbekannt.

Gegen 18.41 Uhr war ein Zeuge mit seinem E-Scooter von Sülfeld in Richtung Fallersleben unterwegs. Plötzlich bemerkte er am Ende eines Radweges, der zur Straße Papenstieg bzw. Landesstraße 321 führt, eine Person auf dem Boden liegen. Bei näherer Betrachtung erkannte er ebenfalls ein liegendes E-Bike, so dass er von einem Unfall ausging. Der Zeuge verständigte umgehend den Rettungsdienst. Gemeinsam mit einem weiteren Helfer leisteten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.

Der schwerverletzte 55-Jährige wurde ins Klinikum gefahren.

Da sich der Fahrradfahrer nicht an das Geschehen erinnern kann, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Hergang beobachtet haben oder denen in jetziger Kenntnis der Umstände, etwas aufgefallen ist.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fallersleben unter 05362/947410.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:16

    POL-WOB: 38-Jähriger missachtet Platzverweis - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Triftweg 18.06.2026, 23.30 Uhr Am Donnerstagabend leistete ein alkoholisierter Mann Widerstand gegen Polizeibeamte, die ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die jedoch nicht medizinisch behandelt werden mussten. Die Beamten waren gegen 23.14 Uhr zu einem Einsatz in den Triftweg gerufen worden. Zur ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 10:29

    POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Reislingen, Modersohn-Becker-Ring 18.06.2026, 06.00 Uhr bis 15.15 Uhr Unbekannte Täter brachen im Laufe des Donnertags in ein Einfamilienhaus in Reislingen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Einbrecher hatten sich im Tatzeitraum gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Sie durchsuchten die Räume nach sich lohnendem Diebesgut und verließen im Anschluss ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:59

    POL-WOB: Pkw kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab - 85-jähriger Fahrer schwer verletzt

    Schöningen (ots) - Schöningen, Bundesstraße 244, Söllinger Straße 18.06.2026, 08.40 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen zwischen Söllingen und Hoiersdorf wurde ein 85 Jahre alter Tiguan-Fahrer schwer verletzt. An dem Pkw, einem Baum und einem Zaun entstanden Sachschäden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, befuhr der Pkw-Fahrer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren