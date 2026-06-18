Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab - 85-jähriger Fahrer schwer verletzt

Schöningen (ots)

Schöningen, Bundesstraße 244, Söllinger Straße 18.06.2026, 08.40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen zwischen Söllingen und Hoiersdorf wurde ein 85 Jahre alter Tiguan-Fahrer schwer verletzt. An dem Pkw, einem Baum und einem Zaun entstanden Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, befuhr der Pkw-Fahrer die B244 aus Söllingen kommend in Richtung Schöningen. Nach Erreichen des Ortseingangs Hoiersdorf kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte er mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch den starken Aufprall rollte das Fahrzeug zurück und stieß gegen einen Zaun.

Vorbildlich agierende Passanten leisteten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten und leisteten Erste Hilfe.

Der 85-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Der Pkw war erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die Straße zunächst vollständig gesperrt. Im weiteren Verlauf konnte sie bis zum Ende der Bergungsarbeiten einspurig befahren werden.

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