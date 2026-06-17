Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Rettungssanitäter - Polizei nimmt Angreifer in Gewahrsam

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Nordstraße

16.06.2026, 17.52 Uhr

Ein Rettungssanitäter wurde am Dienstagnachmittag in Ausübung seines Dienstes von einem unbeteiligten 43 Jahre alten Mann angegriffen und bespuckt. Der Sanitäter blieb unverletzt. Zudem beleidigte der 43-Jährige umstehende Personen. Die anwesenden Zeugen des Geschehens standen offensichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und zeigten sich über den Angriff auf den Rettungssanitäter schockiert.

Am späten Nachmittag führte eine Rettungswagenbesatzung vor einer Senioreneinrichtung in der Nordstraße eine Patientenbehandlung durch. Der 43-Jährige hielt sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf und ging lautstark und aggressiv in Richtung eines 57 Jahre alten Rettungssanitäters zu. Der Sanitäter forderte den Mann auf, Abstand zu halten, damit er seiner medizinischen Arbeit weiter nachkommen könne. Trotz mehrfacher Aufforderungen störte der 43-Jährige weiterhin die Arbeit der Rettungswagenbesatzung und kam aggressiv provozierend auf den 57-Jährigen zu. Der 43-Jährige holte unvermittelt zu einem Schlag in Richtung des Rettungssanitäters aus, der diesen glücklicherweise verfehlte.

Zur Unterbindung weiterer Angriffe, drückte der 57-Jährige den Mann mit einfacher körperlicher Gewalt gegen eine Säule im Eingangsbereich der Seniorenresidenz und forderte ihn auf, sein aggressives Verhalten einzustellen. Der 43-Jährige verhielt sich weiterhin sehr aggressiv und spuckte dem Rettungssanitäter gezielt an. Um weitere Angriffe zu unterbinden, brachte der 57-Jährige den Angreifer kontrolliert zu Boden und fixierte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten.

Die Polizeibeamten legten dem 43-Jährigen Handfesseln an und führten ihn einer Gewahrsamszelle der Polizeidienststelle zu.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest des 43-Jährigen ergab einen Wert von 1,51 Promille.

Am Abend wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs und Beleidigung eingeleitet.

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