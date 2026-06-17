Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auffahrunfall - Zwei Fahrzeugführer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Berliner Ring

16.06.2026, 22.48 Uhr

Am Dienstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall im Bereich des St- Annen-Knotens zwei Pkw-Fahrer im Alter von 37 und 50 Jahren schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, hielt der 37 Jahre alte Fahrer eines VW Polo verkehrsbedingt an der Ampel Berliner Ring Ecke Heßlinger Straße. Der 50-Jährige Hyundai-Fahrer befuhr die Berliner Brücke Richtung stadteinwärts und fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den stehenden Polo auf. Dadurch wurde der Polo über einen Grünstreifen und in der weiteren Folge gegen einen Betonpfeiler geschoben, wo er dann zum Stehen kam.

Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallstelle musste der Kreuzungsbereich für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

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