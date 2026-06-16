POL-WOB: E-Scooter-Fahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer
Wolfsburg (ots)
Wolfsburg, Köhlerberg, Braunschweiger Straße 15.06.2026, 06.30 Uhr
Am Montagmorgen stürzte ein 43 Jahre alter E-Scooter-Fahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Fahrer den Radweg der Braunschweiger Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Rotheberg rutschte er weg und kam zu Fall.
Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.
Der beschädigte E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.
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