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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Köhlerberg, Braunschweiger Straße 15.06.2026, 06.30 Uhr

Am Montagmorgen stürzte ein 43 Jahre alter E-Scooter-Fahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Fahrer den Radweg der Braunschweiger Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Rotheberg rutschte er weg und kam zu Fall.

Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Der beschädigte E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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