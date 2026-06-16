Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Köhlerberg, Braunschweiger Straße 15.06.2026, 06.30 Uhr

Am Montagmorgen stürzte ein 43 Jahre alter E-Scooter-Fahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Fahrer den Radweg der Braunschweiger Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Rotheberg rutschte er weg und kam zu Fall.

Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Der beschädigte E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

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