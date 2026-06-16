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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung - Pkw durch Feuer beschädigt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heiligendorf, Neue Straße

16.06.2026, 00.00 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Dienstag einen Pkw in Heiligendorf in Brand. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Zeugen verständigten um Mitternacht die Berufsfeuerwehr und Polizei und meldeten einen brennenden Pkw auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte der Eigentümer des Pkw den Brand bereits eigenständig gelöscht. Der Pkw wurde bei dem Brand beschädigt, zwei weitere Pkw in unmittelbarer Nähe, waren von den Flammen nicht betroffen.

Zeugen, die Hinweise auf das Brandgeschehen oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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