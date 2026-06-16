Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleinkraftrad in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Klieverhagen

15.06.2026, 23.10 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Montagabend ein Kleinkraftrad in Brand. Die aktuellen Eigentumsverhältnisse sind derzeit nicht bekannt. Ob es einen Zusammenhang zu den drei Bränden von Kleinkrafträdern in den vergangenen Monaten gibt (wir berichteten), ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Mehrere Zeugen verständigten unabhängig voneinander die Berufsfeuerwehr und teilten ein Brand im Bereich einer Treppe des Theaters mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Kleinkraftrad in Vollbrand. Nach etwa 5 Minuten war der Brand durch die Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht.

Nach Zeugenangaben, waren zwei bisher unbekannte Personen auf Fahrrädern aus Richtung des Brandortes kommend, sehr schnell in Richtung des Parkhauses am CongressPark gefahren. Beide Fahrer sollen vermutlich unter 18 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Ob es sich bei den Personen um Tatverdächtige handelt oder um Zeugen ist zur Zeit nicht bekannt.

Durch das Feuer wurden Balken eines hölzernen Unterstands, unter dem das Kleinkraftrad stand, stark beschädigt. An einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Mauer entstanden leichte Beschädigungen.

Das Kleinkraftrad wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen dauern an.

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