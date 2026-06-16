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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bundesstraße 244 Ecke Marientaler Straße 15.06.2026, 14.17 Uhr

Am Montagnachmittag wurde ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Ein unfallbeteiligter 61 Jahre alter Polo-Fahrer sowie zwei Zeugen des Unfalls erlitten einen Schock.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhren der 72-Jährige und seine Begleitung auf ihren Fahrrädern die Marientaler Straße in Richtung B244 und wollten die Bundesstraße überqueren. Im Einmündungsbereich Marientaler Straße Ecke B244 hielten sie an einer Querungshilfe an. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der ohne Helm fahrende 72-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung der zweiten Querungshilfe los und übersah dabei den von links aus Richtung Emmerstedt kommenden Polo-Fahrer. Der 61-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer. Dieser wurde zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes leisteten Passanten Erste Hilfe.

Der Pedelec-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren. Auch der unter Schock stehende Pkw-Fahrer und die Begleitung des 61-Jährigen wurden mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

Durch die zuständige Staatsanwältin wurde ein Gutachter bestellt und ein Antrag auf Beschlagnahme der beteiligten Fahrzeuge gestellt. Im weiteren Verlauf ordnete ein Richter des Amtsgerichts Braunschweig die Beschlagnahme des Pedelecs und des Polos an.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Marientaler Straße und die B244 jeweils in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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