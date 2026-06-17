Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw-Fahrer kommt alleinbeteiligt von der Straße ab

Schöningen (ots)

Schöningen, Landesstraße 652

16.06.2026, 15.50 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Dienstagnachmittag ein 21 Jahre alter Pkw-Fahrer auf der Landstraße 652von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. An dem Pkw und an verschiedenen Büschen und Bäumen sowie Leitpfosten entstanden Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige mit seinem Ford die L 652 aus Schöningen kommend in Richtung Voigtsdahlum. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über das Bankett und einen Graben, bis er schließlich in einem am Beginn eines Waldstücks zum Stehen kam.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Schöningen wurde der schwerverletzte und eingeklemmte Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Die aufnehmenden Polizeibeamten nahmen bei dem 21-Jährigen leichten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest des Fahrers ergab einen Wert von 0,24 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Krankenhaus entnommen wurde.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die L652 in beide Richtungen gesperrt.

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