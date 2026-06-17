PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw-Fahrer kommt alleinbeteiligt von der Straße ab

Schöningen (ots)

Schöningen, Landesstraße 652

16.06.2026, 15.50 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Dienstagnachmittag ein 21 Jahre alter Pkw-Fahrer auf der Landstraße 652von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. An dem Pkw und an verschiedenen Büschen und Bäumen sowie Leitpfosten entstanden Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige mit seinem Ford die L 652 aus Schöningen kommend in Richtung Voigtsdahlum. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über das Bankett und einen Graben, bis er schließlich in einem am Beginn eines Waldstücks zum Stehen kam.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Schöningen wurde der schwerverletzte und eingeklemmte Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Die aufnehmenden Polizeibeamten nahmen bei dem 21-Jährigen leichten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest des Fahrers ergab einen Wert von 0,24 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Krankenhaus entnommen wurde.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die L652 in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 10:44

    POL-WOB: Auffahrunfall - Zwei Fahrzeugführer schwer verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Berliner Ring 16.06.2026, 22.48 Uhr Am Dienstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall im Bereich des St- Annen-Knotens zwei Pkw-Fahrer im Alter von 37 und 50 Jahren schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, hielt der 37 Jahre alte Fahrer eines VW Polo verkehrsbedingt an der Ampel Berliner Ring Ecke ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 16:20

    POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Bundesstraße 244 Ecke Marientaler Straße 15.06.2026, 14.17 Uhr Am Montagnachmittag wurde ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Ein unfallbeteiligter 61 Jahre alter Polo-Fahrer sowie zwei Zeugen des Unfalls erlitten einen Schock. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhren der ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 12:45

    POL-WOB: E-Scooter-Fahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Köhlerberg, Braunschweiger Straße 15.06.2026, 06.30 Uhr Am Montagmorgen stürzte ein 43 Jahre alter E-Scooter-Fahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Fahrer den Radweg der Braunschweiger Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Rotheberg rutschte er weg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren