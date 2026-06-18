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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: NACHTRAG Schwerer Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer verstorben

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 17.06.2026

Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 244 Ecke Marientaler Straße, bei dem ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde (wir berichteten).

Der 72-Jährige erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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