POL-WOB: NACHTRAG Schwerer Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer verstorben
Wolfsburg (ots)
Helmstedt, 17.06.2026
Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 244 Ecke Marientaler Straße, bei dem ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde (wir berichteten).
Der 72-Jährige erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.
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