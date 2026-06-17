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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Vereinsheim und Wohnung - Täter flüchtet über Zaun und verletzt sich

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislingen, Alter Kirchweg

Wolfsburg, Vorsfelde, Kastanienweg 15.06.2026, 20.00 Uhr bis 16.06.2026, 05.30 Uhr

Ein 53-jähriger Mann brach zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Wohnung und ein Vereinsheim ein und verletzte sich, als er vor einem Zeugen fliehen wollte.

Am frühen Dienstagmorgen kam ein Mitarbeiter eines Reitvereins zur Arbeit und entdeckte im Bereich eines Zaunes einen offensichtlich schlafenden Mann. Als der Mitarbeiter näherkam, wachte der Mann auf und versuchte über einen 2,5 Meter hohen Zaun zu klettern und zu flüchten. Dies misslang und der 53-Jährige stürzte vom Zaun und verletzte sich leicht.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten und Rettungswagenbesatzung blieb der Mann auf dem Boden liegen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Promillewert von 1,25.

Bei einer näheren Inaugenscheinnahme der Reithalle durch die Polizeibeamten stellten sich einige Veränderungen heraus, die den Schluss zuließen, dass der 53-Jährige dort geschlafen hatte. Ob auch etwas gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest.

Am Auffindeort des Mannes lagen diverse Gegenstände wie Smartphones, Umverpackungskartons von Smartphones und EC-Karten, die augenscheinlich nicht dem 53-Jährigen gehörten.

Ermittlungen ergaben, dass sie aus einem Wohnungseinbruch eines Mehrfamilienhauses im Kastanienweg in Vorsfelde stammen.

Ob ein mitgeführtes Fahrrad einem Diebstahl zuzuordnen ist, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Mann wurde nach ärztlicher Versorgung entlassen.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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