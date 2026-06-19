Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 38-Jähriger missachtet Platzverweis - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Triftweg

18.06.2026, 23.30 Uhr

Am Donnerstagabend leistete ein alkoholisierter Mann Widerstand gegen Polizeibeamte, die ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die jedoch nicht medizinisch behandelt werden mussten.

Die Beamten waren gegen 23.14 Uhr zu einem Einsatz in den Triftweg gerufen worden. Zur Trennung der beteiligten Parteien und zur Verhinderung weiterer Straftaten, wurde dem 38-Jährigen von den Polizeibeamten mehrfach ein Platzverweis ausgesprochen. Diesen Aufforderungen kam er nicht nach. Da er sich auf keine Kommunikation einließ und sich während des gesamten Einsatzes sehr aggressiv gegenüber den Polizeibeamten verhielt, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Der 38-Jährige widersetzte sich massiv und die Beamten mussten einfache körperliche Gewalt anwenden, um den Mann auf den Boden zu bringen. Dabei leistete er weiterhin Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten und Zeugen. Mit Unterstützung eines Zeugen gelang es, den Mann unter Kontrolle zu bekommen und ihm die Handfesseln anzulegen.

Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,4 Promille, so dass bei dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde. Im Anschluss wurde der 38-Jährige dem Gewahrsam der Polizeidienststelle zugeführt.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

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