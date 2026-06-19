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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislingen, Modersohn-Becker-Ring 18.06.2026, 06.00 Uhr bis 15.15 Uhr

Unbekannte Täter brachen im Laufe des Donnertags in ein Einfamilienhaus in Reislingen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Einbrecher hatten sich im Tatzeitraum gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Sie durchsuchten die Räume nach sich lohnendem Diebesgut und verließen im Anschluss in unbekannte Richtung das Haus.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Wolfsburger Polizei unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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