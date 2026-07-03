Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 02.07.2026 um 11:46 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer automatischen Feuermeldung in einer Sporthalle in der Wilhelmshöher Straße alarmiert. Die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es sich um eine Auslösung der Anlage durch Baumaßnahmen handelte. Die ebenfalls alarmierte Löscheinheit Milspe-Altenvoerde musste nicht tätig werden. Der Einsatz endete um 12:17 Uhr.

Danach wurde die Feuerwehr um 13:13 Uhr zu einem Vegetationsbrand in den Ebbinghauser Weg alarmiert. Dort brannte ein kleineres Stück einer Totholzhecke, welches Anwohner bereits gelöscht hatten. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Im Einsatz waren die Hauptfeuerwache und der Löschzug Milspe-Altenvoerde. Die ebenfalls alarmierte Löschgruppe Oberbauer musste nicht ausrücken. Dieser Einsatz endete um 13:35 Uhr.

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