PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 02.07.2026 um 11:46 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer automatischen Feuermeldung in einer Sporthalle in der Wilhelmshöher Straße alarmiert. Die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es sich um eine Auslösung der Anlage durch Baumaßnahmen handelte. Die ebenfalls alarmierte Löscheinheit Milspe-Altenvoerde musste nicht tätig werden. Der Einsatz endete um 12:17 Uhr.

Danach wurde die Feuerwehr um 13:13 Uhr zu einem Vegetationsbrand in den Ebbinghauser Weg alarmiert. Dort brannte ein kleineres Stück einer Totholzhecke, welches Anwohner bereits gelöscht hatten. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Im Einsatz waren die Hauptfeuerwache und der Löschzug Milspe-Altenvoerde. Die ebenfalls alarmierte Löschgruppe Oberbauer musste nicht ausrücken. Dieser Einsatz endete um 13:35 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 19:28

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 30.06.2026, im Laufe des Tages zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Zunächst rückten die Einsatzkräfte aufgrund mehrerer ausgelöster Brandmeldeanlagen aus. Vor Ort wurden die betroffenen Objekte umfassend erkundet. In allen Fällen konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Nach der Kontrolle wurden die Brandmeldeanlagen zurückgesetzt und die ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 05:52

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 29.06.2026 um 08:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person hinter Tür" in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung, da von einer hilflosen Person ausgegangen wurde. Bei der anschließenden Erkundung konnten jedoch keine Personen in der Wohnung angetroffen werden. Die Wohnungstür wurde wieder ordnungsgemäß gesichert. Der ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 06:32

    FW-EN: mehrere Feuerwehreinsätze

    Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 28.06.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:02 Uhr zu einer Personensuche in den Ortsteil Peddenöde alarmiert. Eine Person wurde von Angehörigen vermisst und sollte sich in dem Bereich der Peddenöde aufhalten. Die Feuerwehr befuhr mit geländegängigen Fahrzeugen die Wald- und Wanderwege ab, zeitgleich wurde eine Drohne der Feuerwehr zur Personensuche eingesetzt. Um 13:28 Uhr konnten die Maßnahmen der Feuerwehr beendet werden, da die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren