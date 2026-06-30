Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 30.06.2026, im Laufe des Tages zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Zunächst rückten die Einsatzkräfte aufgrund mehrerer ausgelöster Brandmeldeanlagen aus. Vor Ort wurden die betroffenen Objekte umfassend erkundet. In allen Fällen konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Nach der Kontrolle wurden die Brandmeldeanlagen zurückgesetzt und die Einsatzstellen an die jeweiligen Verantwortlichen übergeben.

Darüber hinaus unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei einer Tragehilfe. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war ein schonender Transport der Patientin beziehungsweise des Patienten nur mit zusätzlicher personeller Unterstützung möglich. Die Feuerwehr Ennepetal unterstützte beim Transport bis zum Rettungswagen, sodass die medizinische Versorgung zügig fortgesetzt werden konnte. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die eingesetzten Kräfte wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

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