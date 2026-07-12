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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 11.07.2026 im Laufe des Tages zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Zunächst wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:31 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Ortsteil Voerde gerufen. Die hauptamtliche Wache kontrollierte den betroffenen Bereich und konnte keine Schadensmerkmale feststellen. Die Anlage wurde zurückgestellt.

Gegen 17:38 Uhr fuhr das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug in die Voerderstr., um den Rettungsdienst bei einer etwas komplizierteren Rettung einer Patientin zu unterstützen.

Darüber hinaus ging um 19:01 Uhr an der Hauptwache ein Alarm F1 Waldbrand im Ortsteil Oberbauer ein. Durch eine Rückmeldung der ersteintreffenden Kräfte wurde das Alarmstichwort auf F2 Waldbrand erhöht. Es wurden alle fünf Löscheinheiten aus Ennepetal und ein überörtlicher Löschzug alarmiert. Insgesamt waren 62 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Der Einsatz dauerte ca. 2 Stunden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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