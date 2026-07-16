Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal: Mehrere Einsätze am Donnerstag - Brandmeldeanlagen und gemeldete Rauchentwicklung

Ennepetal (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 16.07.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Um 11:35 Uhr sowie um 12:29 Uhr lösten Brandmeldeanlagen in Betrieben im Bereich Oelkinghausen aus. Im Einsatz befanden sich jeweils die Hauptwache sowie die Löscheinheit Külchen. Nach der Erkundung stellte sich in beiden Fällen heraus, dass die Auslösung der Brandmeldeanlagen auf die Auswirkungen des Starkregens zurückzuführen war. Ein Schadensereignis lag nicht vor. Die Feuerwehr kontrollierte die betroffenen Bereiche und stellte die Brandmeldeanlagen zurück.

Um 19:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Pflegeeinrichtung in die Rollmannstraße alarmiert, nachdem dort die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Im Einsatz waren die Hauptwache sowie die Löscheinheiten Voerde und Oberbauer. Ursache für die Auslösung war angebranntes Essen. Nach Kontrolle und lüften des betroffenen Bereiches und dem zurückstellen der Brandmeldeanlage konnte der Einsatz beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Um 20:02 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich der Milsper Straße. Alarmiert wurden die Hauptwache, der Löschzug Milspe-Altenvoerde sowie die Löscheinheit Voerde. Beim Eintreffen der Hauptwache konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Grillfeuer handelte. Weitere alarmierte Einheiten konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

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