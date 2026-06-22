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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand zweier Autos in der Voßstraße - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Fahrzeugbrand in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Voßstraße in Oldenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und etwa 02:30 Uhr ein geparkter gelber Transporter sowie ein dahinter abgestellter blauer Citroen in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell bekämpfen und löschen.

Der Transporter brannte jedoch vollständig aus. Der Citroen wurde insbesondere im vorderen Fahrzeugbereich durch das Feuer beschädigt.

Darüber hinaus wurden durch die Hitzeentwicklung der brennenden Fahrzeuge auch Schäden an einem angrenzenden Wohnhaus verursacht. Hierbei wurden mehrere Fensterscheiben und eine Tür beschädigt.

Die Polizei nahm den Brandort auf und sicherte Spuren. Aufgrund der Brandentstehung an den beiden Autos kann eine vorsätzliche Verursachung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Voßstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der 0441-7904115 zu melden. (734037)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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