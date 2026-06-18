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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A28 - Autobahn zeitweise voll gesperrt

Oldenburg (ots)

Heute kam es auf der Autobahn 28 zu einem schweren Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Oldenburg erforderlich machte.

Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem VW Golf die A28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann auf dem Überholfahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Bad Zwischenahn-West und Zwischenahner Meer an einem LKW vorbei. Vermutlich beim anschließenden Wiedereinscheren kam es zu einer Berührung zwischen dem VW und dem Lkw.

Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der VW Golf und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 30-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt.

An dem VW Golf entstand erheblicher Sachschaden, der LKW wurde leicht beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A28 in Fahrtrichtung Oldenburg voll gesperrt werden. Unter anderem waren Betriebsstoffe ausgelaufen, der stark beschädigte Pkw wurde mittels Kran geborgen.

Durch die Sperrmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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