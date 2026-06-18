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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Rastede und Oldenburg - Werkzeuge und Kupferschrott entwendet

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu zwei Einbruchsdiebstählen. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.

In Rastede drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in ein Firmengebäude an der Wiefelsteder Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Kupferschrott sowie Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Ebenfalls in der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau an der Bremer Heerstraße in Oldenburg. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Objekt und entwendeten Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen ebenfalls auf einen vierstelligen Betrag.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (721094)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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