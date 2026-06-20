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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 28 bei Oldenburg
Motorradfahrer tödlich verunglückt

Oldenburg (ots)

Heute kam es auf der Autobahn 28 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der verunglückte Motorfahrer verstarb noch am Unfallort.

Gegen 09:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Motorrad die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann zwischen den Anschlussstellen Kreyenbrück und Osternburg hinter einem Pkw auf dem Überholfahrstreifen. Während der vorausfahrende Pkw nach rechts auf den Hauptfahrstreifen wechselte, setzte der Motorradfahrer bereits zum Überholen an. Hierbei kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Infolge des Zusammenstoßes zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu. Trotz umgehender medizinischer Versorgung verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A28 in Richtung Bremen für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Unter anderem waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Am Motorrad der Marke Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Durch die Sperrmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau. (731287)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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