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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu mehreren Einbruchsdelikten aufgenommen, die in den vergangenen Tagen in Rastede und Oldenburg verübt wurden.

In Rastede kam es zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Metjendorfer Straße. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zu einem weiteren Fall kam es in Oldenburg am Drögen-Hasen-Weg. Dort versuchten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Mittwochabend, die Tür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Aufgrund vorhandener Sicherungseinrichtungen scheiterten die Täter jedoch, sodass sie nicht in das Gebäude gelangten.

Ebenfalls in Oldenburg ereignete sich am Mittwoch ein Wohnungseinbruch in der Gotthelfstraße. Zwischen 08:00 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-79041115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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