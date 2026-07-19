Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandereignis und Unterstützung für den Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am 18.07.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zweimal in das Stadtgebiet alarmiert. Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Hauptwache in den Stadtteil Voerde alarmiert. Vor Ort kam es zu einem medizinischen Notfall in einem Waldgebiet. Der mitalarmierte Rettungsdienst wurde durch die Feuerwehr bei der Behandlung sowie dem Abtransport des Notfallpatienten unterstützt. Gegen 17 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung. Eine aufmerksame Bürgerin meldete ein Brandereignis im Stadtteil Milspe. In einem Hinterhof brannten geringe Mengen von Lagergut an einer anliegenden Garage. Mittels aufgebautem Löschangriff konnte das Brandereignis in kurzer Zeit abgelöscht werden, sodass der Einsatz nach ca.30min endetet. Bei der Abarbeitung der Einsatzstelle wurden die Kräfte der Hauptwache Ennepetal durch den Löschzug Milspe-Altenvoerde und der LG Külchen unterstützt.

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