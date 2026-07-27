Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 26.06.2026 um 12:55 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in den Stadtteil Altenvoerde zu einem Wasserschaden gerufen. Ein Wassererhitzer hatte eine Fehlfunktion und wurde von der Feuerwehr außer Betrieb genommen.

Um 18:56 Uhr wurde die Feuerwehr in den Stadtteil Milspe als Unterstützung zu einem Rettungsdiensteinsatz gerufen. Der Patient wurde über die Drehleiter aus der Wohnung zum Rettungswagen transportiert.

Beide Einsätze wurden durch das Hauptamt abgearbeitet.

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