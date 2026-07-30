Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen.

Ennepetal (ots)

Am 29.07.2026 um 10:22 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in den Stadtteil Voerde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage gerufen. Im betroffenen Bereich gab es keine Schadensmerkmale. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache und die zuständige Werkfeuerwehr.

Am 30.07.2026 um 04:04 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal wieder in den Stadtteil Voerde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage gerufen. Im betroffenen Bereich gab es keine Schadensmerkmale. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und die Einheit Oberbauer.

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