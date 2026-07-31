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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall auf der B437 bei Zetel

Zetel (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 437 im Bereich Lehmhörn bei Zetel zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Pkw die B437 aus Bockhorn kommend in Richtung Neuenburg. Ein Fahrzeugführer musste seinen Pkw mit Anhänger aufgrund der Verkehrslage abbremsen und anhalten.

Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw, der Anhänger sowie die Ladung aus Holz beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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