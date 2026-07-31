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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Gartenvereins

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Gartenvereins in der Jadeallee in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Pkw-Fahrer, auf den Parkplatz des Vereinsgeländes einzufahren. Zeitgleich fuhr ein weiterer Pkw-Fahrer vorwärts aus einer Parklücke aus. Obwohl der einfahrende Fahrzeugführer sein Fahrzeug rechtzeitig anhielt, bemerkte der ausparkende Fahrer den wartenden Pkw offenbar nicht und kollidierte beim Ausfahren frontal mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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