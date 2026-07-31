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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Unfallbeteiligter gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 29.07.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Freiligrathstraße/Thomas-Mann-Ring in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen verständigten sich die beiden Unfallbeteiligten unmittelbar nach dem Zusammenstoß darauf, dass niemand verletzt worden sei, und setzten anschließend ihre Fahrt fort.

Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass einer der Radfahrer bei dem Unfall verletzt wurde.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den bislang unbekannten Unfallbeteiligten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Radfahrer machen können, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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