Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, den 30.07.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen zwei 14-jährige Beschuldigte verschiedene Artikel im Wert von knapp 300 Euro mit in eine Umkleidekabine und verstauten diese dort in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend versuchten sie, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Waren zu bezahlen. Der Diebstahl wurde durch Mitarbeiter des Marktes festgestellt und die Polizei verständigt. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell