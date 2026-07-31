Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen zwei 14-jährige Beschuldigte verschiedene Artikel im Wert von knapp 300 Euro mit in eine Umkleidekabine und verstauten diese dort in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend versuchten sie, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Waren zu bezahlen. Der Diebstahl wurde durch Mitarbeiter des Marktes festgestellt und die Polizei verständigt. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

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