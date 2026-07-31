Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Umfangreiche Ermittlungen führen zu Festnahmen nach Einbrüchen in Geldinstitute

Wilhelmshaven (ots)

Umfangreiche und über Monate geführte Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland haben zu einem bedeutenden Ermittlungserfolg geführt. Im Rahmen des unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführten Ermittlungskomplexes wurden am Dienstag, den 21.07.2026, drei Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet von Wilhelmshaven vollstreckt.

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Beschuldigte, die im Verdacht stehen, an dem Einbruch in die Sparkasse Wilhelmshaven, Filiale Fedderwardergroden, am 28.01.2026 beteiligt gewesen zu sein. Bei der Tat wurden insgesamt 18 Schließfächer gewaltsam geöffnet und Bargeld sowie Gold im Gesamtwert von rund 230.000 Euro entwendet.

Darüber hinaus stehen die Beschuldigten im Verdacht, auch für den versuchten Einbruch in den Tresorraum der Oldenburgischen Landesbank in Wilhelmshaven am 13.06.2026 verantwortlich zu sein.

Die nun vollstreckten Durchsuchungsmaßnahmen stellen das Ergebnis einer intensiven und zeitaufwendigen Ermittlungsarbeit des Zentralen Kriminaldienstes dar. Im Laufe der Ermittlungen wurden zahlreiche Spuren ausgewertet, kriminaltechnische Untersuchungen durchgeführt und verschiedenste Ermittlungsansätze zusammengeführt. Diese umfangreiche Beweisführung führte schließlich zur Identifizierung der Beschuldigten und zur Beantragung der richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten beide Beschuldigte angetroffen werden. Die Polizei stellte zahlreiche Beweismittel sicher, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Nach derzeitigem Stand ergeben sich Hinweise darauf, dass die Beschuldigten für mehrere weiterer Straftaten im Zuständigkeitsbereich in Betracht kommen. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauert an.

Gegen einen der Beschuldigten wurde ein bereits bestehender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen vollstreckt. Der zweite Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das zuständige Amtsgericht gegen ihn Untersuchungshaft. Er wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen bezüglich weiterer Mittäter und Taten dauern an.

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