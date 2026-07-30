Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Radfahrer auf Bundesstraße unterwegs
Wilhelmshaven/Schortens (ots)
Am Mittwoch, den 29.07.2026, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei ein Radfahrer auf der Bundesstraße 210 zwischen dem Autobahnkreuz Wilhelmshaven und der Anschlussstelle Schortens gemeldet.
Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Radfahrer im Bereich des Autobahnkreuzes Wilhelmshaven an. Da das Befahren der Bundesstraße mit einem Fahrrad nicht zulässig ist und eine erhebliche Gefahr für den Radfahrer sowie den übrigen Verkehr bestand, wurde der Mann mitsamt seinem Fahrrad bis zur Anschlussstelle Schortens transportiert.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bundesstraßen, soweit sie als Kraftfahrstraße ausgeschildert sind, von Radfahrenden nicht befahren werden dürfen.
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