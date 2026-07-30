Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Bockhorn
Bockhorn (ots)
Am Donnerstag, gegen 03:40 Uhr, kam es im Bereich der Grabsteder Straße/Am Glockenturm in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Mann aus Nordenham mit seinem Motorrad die Grabsteder Straße. Im Kurvenbereich verbremste er sich, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
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