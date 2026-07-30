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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, gegen 03:40 Uhr, kam es im Bereich der Grabsteder Straße/Am Glockenturm in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Mann aus Nordenham mit seinem Motorrad die Grabsteder Straße. Im Kurvenbereich verbremste er sich, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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