Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Sondershausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 4, an der Abzweigung der Bundesstraße 249, von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde verletzt und von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell