PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Sondershausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 4, an der Abzweigung der Bundesstraße 249, von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde verletzt und von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 15:05

    LPI-NDH: Rätselhafter Balkonsturz in Sollstedt

    Sollstedt (ots) - Rätsel gibt den Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ein Sachverhalt aus, der am Sonntagmittag bekannt wurde. So versuchte vermutlich ein 18-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ernst-Thälmann-Straße über einen Balkon im ersten Obergeschoss in eine Wohnung zu gelangen. Inwieweit dies rechtmäßig geschah muss noch geklärt werden. Jedenfalls glückte die waghalsige ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:45

    LPI-NDH: Auffahrunfall bei tiefstehender Sonne - eine Person verletzt

    Dingelstädt (ots) - Am Montag kam es gegen 7 Uhr in der Mühlhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Verkehrsbedingt musste ein vorausfahrendes Auto die Fahrt verlangsamen. Der Nachfolgende bemerkte dies, den eigenen Angaben nach aufgrund der tiefstehenden Sonne, zu spät und fuhr auf. Der Fahrzeugführer des vorausfahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren