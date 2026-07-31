Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 27.07.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen stießen zwei Fahrzeuge zusammen, als beide Fahrzeugführer zeitgleich aus ihren Parklücken ausparken wollten. Nach einem kurzen Gespräch verließ einer der Beteiligten die Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen und seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Peugeot gehandelt haben. Der Fahrer wird als männlich beschrieben.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Fahrzeugführer sowie Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell