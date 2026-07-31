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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitskontrollen am Südstrand - Deutliche Überschreitung festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend, den 30.07.2026, führte die Polizei Wilhelmshaven zwischen 21:46 Uhr und 23:40 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Jadeallee, Ecke Südstrand, durch. In dem Bereich gilt aufgrund der ausgewiesenen Tempo-30-Zone eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon lagen fünf Verstöße im Bußgeldbereich und drei Verstöße im Verwarngeldbereich.

Den höchsten Verstoß beging eine 22-jährige Pkw-Fahrerin. Sie wurde mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 61 km/h gemessen und war damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Die Fahrerin muss nun mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle gehören. Insbesondere in Tempo-30-Zonen dient die reduzierte Geschwindigkeit dem Schutz aller Verkehrsteilnehmenden - insbesondere von Fußgängern und Radfahrenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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