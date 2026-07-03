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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Einbruch in Baufachhandel - Hinweise gesucht

Viersen-Rahser (ots)

Am Freitag kam es kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch in einen Baufachhandel im Kränkelsweg in Rahser. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Geschäft. Im Inneren wurde zudem eine Tür zu einem Büro aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (531)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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