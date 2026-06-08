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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Swimmingpool in Jever

Jever (ots)

Am 07.06.2026 erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem Grundstück im Schlesierweg in Jever. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein im Außenbereich aufgestellter Swimmingpool beschädigt. An der Seitenwand des Pools konnten zwei Einschnitte festgestellt werden, durch die das gesamte Wasser aus dem Becken ablief. Bei dem beschädigten Gegenstand handelt es sich um einen aufblasbaren Swimmingpool mit einem Durchmesser von etwa drei Metern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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