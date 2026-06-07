Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 05.06. bis 07.06.2025 (Nachtrag)

Wilhelmshaven (ots)

Betrunkener Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallstelle Zetel- Am frühen Sonntagmorgen wird dem Polizeikommissariat Varel eine Verkehrsunfallflucht in Zetel am Ohrbült gemeldet. Ein Fahrzeug hat ein Verkehrsschild überfahren und eine Hauswand touchiert. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile eines weißen Pkw Audi festgestellt. Ein weißer, leicht beschädigter Audi ist einer Funkstreifenwagenbesatzung bereits vor der Meldung aufgefallen. Eine Kontrolle des in Richtung Sande fahrenden Fahrzeuges war jedoch nicht möglich. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug und der dazugehörige 24-jährige Fahrer von einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Jever auf dem Parkplatz vor dem Twister festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Nach einer Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheines wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.

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