Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Jever vom 05.06.2026 bis 07.06.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall Schortens

Am Donnerstag, 05.06.2026, wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Schortens gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw im Bereich des hinteren linken Stoßfängers beschädigt. Der Schaden wurde am Nachmittag festgestellt.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte eine mutmaßliche Verursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

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