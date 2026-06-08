Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrug zum Nachteil eines Hotels und einer Bar

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.06.2026, gegen 02:38 Uhr, kam es in einem Hotel in der Valoisstraße in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen checkte ein 22-jähriger Beschuldigter in dem Hotel ein, ohne die hierfür entstandenen Kosten zu begleichen. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann in die angrenzende Bar, wo er alkoholische Getränke konsumierte. Auch die dort entstandene Rechnung konnte er anschließend nicht bezahlen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein.

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