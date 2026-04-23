PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Carports - Bewohner unverletzt gerettet

Schortens (ots)

Am 22.04.2026, gegen 11:53 Uhr, kam es in der Alsterstraße in Schortens zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport eines Einfamilienhauses in Brand. In der darüberliegenden Wohnung konnten zwei Bewohner durch Ersthelfende rechtzeitig evakuiert werden. Durch die eingesetzten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sowie auf ein benachbartes Gebäude weitgehend verhindert werden. Es entstand jedoch Sachschaden am Gebäude. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 16:21

    POL-WHV: Diebstahl eines Rucksacks - Beschuldigte gestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 22.04.2026, zwischen 19:12 Uhr und 19:18 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ ein Mann seinen Rucksack auf dem Gepäckträger seines Fahrrades zurück, während er einkaufen ging. In dieser Zeit entwendeten zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren den Rucksack und flüchteten. Im Rahmen der umgehend ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 15:20

    POL-WHV: E-Scooter ohne Allgemeine Betriebserlaubnis - Polizei informiert und warnt

    Varel (ots) - Im Rahmen einer Präventionsveranstaltung wurde auf dem Gelände einer Grundschule ein E-Scooter festgestellt, der nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach. Das Fahrzeug verfügte über eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h, war jedoch nicht versichert und nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die erziehungsberechtigten Eltern ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 15:03

    POL-WHV: Graffiti an Hotel

    Varel (ots) - Bereits in der Zeit vom 19.04.2026 08:00 Uhr bis zum 20.04.2026 08:00 Uhr wurden an ein Hotel am Neumarktplatz mehrere Farbschmierereien (Graffiti) aufgebracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die damit in Verbindung stehen könnte, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren