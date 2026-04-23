Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand eines Carports - Bewohner unverletzt gerettet
Schortens (ots)
Am 22.04.2026, gegen 11:53 Uhr, kam es in der Alsterstraße in Schortens zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport eines Einfamilienhauses in Brand. In der darüberliegenden Wohnung konnten zwei Bewohner durch Ersthelfende rechtzeitig evakuiert werden. Durch die eingesetzten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sowie auf ein benachbartes Gebäude weitgehend verhindert werden. Es entstand jedoch Sachschaden am Gebäude. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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