Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl eines Rucksacks - Beschuldigte gestellt
Wilhelmshaven (ots)
Am 22.04.2026, zwischen 19:12 Uhr und 19:18 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ ein Mann seinen Rucksack auf dem Gepäckträger seines Fahrrades zurück, während er einkaufen ging. In dieser Zeit entwendeten zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren den Rucksack und flüchteten. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die beiden Beschuldigten angetroffen werden. Der Rucksack wurde sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell