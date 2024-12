Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Raub gesucht++Einbruch in Wohnhaus++Schuppen brennt++Verfolgungsfahrt von Schwanewede bis Loxstedt - Zeugen gesucht++Pkw übersehen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Raub gesucht+ Verden. Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, kam es in der Artilleriestraße bei einem Supermarkt zu einem Raub, bei dem die unbekannten Täter Bargeld und ein Handy erbeuteten. Nach bisherigen Informationen hatten drei Täter unter Gewaltanwendung das Handy und ein Portemonnaie eines 55-Jährigen genommen und waren anschließend geflüchtet. Die Täter sollen ca. 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe aufgehalten und möglicherweise etwas mitbekommen haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Einbruch in Wohnhaus+ Achim. Am Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Fritz-Harries-Straße ein. Zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten sämtliche Räume. Vermutlich mit Schmuck als Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

+Schuppen brennt+ Kirchlinteln. Am Mittwochabend geriet auf einem Grundstück im Alten Kohlenförder Weg ein Schuppen mit Carpot in Brand. Mehrere Nachbarn bemerkten gegen 15 Uhr das Feuer und wählten den Notruf.

Das Nebengebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, und die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Aufgrund der engen Bebauung in dem Wohngebiet und der starken Windverhältnisse bestand die Gefahr, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergriff.

Die Feuerwehr verhinderte mit starken Kräften ein Übergreifen des Feuers und konnte den Brand des Schuppens schnell löschen. An dem Wohnhaus entstand durch die Hitze ein Schaden an den Fenstern. Das Nebengebäude und ein in dem Schuppen geparkter Pkw und Anhänger brannten vollständig aus. Der Schaden wird auf ca. 78.500 Euro geschätzt.

Am späteren Abend, gegen 20 Uhr, mussten die Einsatzkräfte erneut zu dem Brand ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen war es durch Glutnester im Dachstuhl erneut zum Brandausbruch gekommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Verden 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verfolgungsfahrt von Schwanewede bis Loxstedt - Zeugen gesucht+ Schwanewede. Am Mittwoch, gegen 08.45 Uhr, wollten Beamte der Polizeistation Schwanewede einen blauen VW Touran in der Landstraße kontrollieren, da der 40 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Mann reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Rade fort. Er ignorierte auch das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn über mehrere Kilometer durch die Ortschaften Meyenburg, Sandstedt, Rechtenfleth bis Loxstedt.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt sperrten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven an mehreren Stellen die Straßen. Der Beschuldigte umfuhr die Sperrungen jeweils über den Seitenraum. Im Bereich der Ortschaften Neuenlande und Büttel fuhr er zudem noch auf einen Polizeibeamten zu und gefährdete diesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Ortschaft Neuenlande zu weiteren Verkehrsgefährdungen. Der Mann soll einen Fahrschulbus und eine weitere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin rücksichtslos überholt und geschnitten haben. Seine Flucht setzte er in Richtung Wesertunnel und B437 fort und konnte dort in unbekannte Richtung flüchten.

Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Straftaten eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen für die Fahrweise des 40-Jährigen und die Verkehrsteilnehmer, die durch ihn gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

+Pkw übersehen+ Vollersode. Eine 80-jährige Fahrerin eines Kia verletzte sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht. Sie war auf der Wallhöfener Straße in Richtung Gnarrenburg gefahren und hatte einen am Fahrbahnrand parkenden Ford übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Schaden von 12.500 Euro. Die 80-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

