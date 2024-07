Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: Essen auf Herd sorgt für Einsatz - Rauchmelder schlägt Alarm

Burscheid (ots)

Am Samstagmorgen um 0:16 Uhr wurden alle vier Löschzüge mit dem Stichwort "F-Gebäude MiG" in die Mittelstraße 3 alarmiert. "MiG" steht dabei für "Menschen in Gefahr, bedeutet also das sich noch Personen im Gebäude befinden.

Anwohner meldeten der Leitstelle einen ausgelösten Rauchmelder und wahrnehmbaren Brandgeruch im Gebäude. Auf klingeln und klopfen machte in der betroffenen Wohnung jedoch niemand auf.

Vor Ort angekommen konnte von außen keine Rauchentwicklung wahrgenommen werden, jedoch wie gemeldet der Rauchmelder und entsprechender Brandgeruch im Hausflur. Da man annehmen musste, dass sich Personen hinter der Türe in Gefahr befinden, wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz los geschickt um die Türe gewaltsam zu öffnen.

Glücklicherweise kam es jedoch nicht soweit. Die Betroffenen Personen, der vermeintlichen Brandwohnung, öffneten eigenständig die Türe. In der Wohnung war es stark verraucht, Ursache dafür was "Essen auf Herd". Die Bewohner, wie auch Nachbarn, wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert und dem mitalarmierten Rettungsdienst vorgestellt. Es musste jedoch niemand ins Krankenhaus, niemand wurde verletzt!

Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude und insbesondere die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter Rauchfrei geschafft.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet. Warum die Bewohner auf klingeln und klopfen der Nachbarn nicht reagierten, ist nicht bekannt.

Feuerwehr weist auf Wichtigkeit von Rauchmelder hin

Rauchmelder sind seit einigen Jahren Pflicht in allen Wohn- und Schlafräumen. "Gerade Nachts, wenn man schläft, riecht man nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit im Schlaf zu ersticken, wenn es brennt, sehr viel höher!" erklärt Pressesprecher Jens Knipper. "Die meisten Brandtoten sind eigentlich Rauchtote. Man erstickt, bevor man verbrennt. Oft reichen drei Atemzüge im Brandrauch aus." so Knipper weiter. Rauchmelder warnen vor eben diesen Rauch- und Brandgasen, frühzeitig und somit rechtzeitig um sich in Sicherheit zu bringen. Die günstigen Modelle gibt es für 5EUR, Rauchmelder mit Langzeitbatterien gibt es schon ab 20EUR. Wichtig ist, dass diese das VdS-Zeichen haben und somit entsprechend der Qualitätsstandards entsprechen. "Noch wichtiger ist es, dass die kleinen Lebensretter korrekt installiert sind." erklärt Jens Knipper.

Informationen zum Thema Rauchmelder gibt es auch kostenfrei unter www.rauchmelder-lebensretter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Burscheid, übermittelt durch news aktuell