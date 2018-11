POL-VER: ++ Ermittlungen wegen Raubes ++ Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen ++ Unfall: Drei Verletzte ++ Einbruch in Tierarztpraxis ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Ermittlungen wegen Raubes

Verden. Am Montagnachmittag erstattete ein 67-jähriger Mann bei der Polizei Verden Anzeige wegen Raubes. Den Angaben zufolge sei er gegen 14 Uhr nahe des Podests auf dem Rathausvorplatz von einer unbekannten Frau angesprochen worden. Sie bat ihn um etwas Geld, woraufhin der Mann sein Portmonee bereitwillig in die Hand nahm. Diese Gelegenheit soll die junge Frau in diesem Moment genutzt haben und in die Geldbörse gegriffen haben. Sie erlangte dabei mehrere hundert Euro, schubste dem Mann zu Boden und floh zu Fuß. Bei der Täterin soll es sich um eine etwa 20 Jahre alte Frau handeln, die rund 160 cm groß und schlank war. Sie sprach eine fremde Sprache und hatte schwarze schulterlange Haare. Zeugen der Tat haben sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Hinweise nehmen die Beamten aus Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen

Thedinghausen/Verden. Am Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter die Kennzeichen eines Fords, der an der Lehmstraße in Thedinghausen geparkt war. Am Abend gegen 22:30 Uhr tauchten die Kennzeichen wieder auf - allerdings montiert an einem Opel, mit dem zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter an einer Tankstelle in Verden tankten und anschließend flüchteten, ohne zu bezahlen. Gegen 23:15 Uhr entdeckten Beamte der Polizei Achim das Fahrzeug mit den gestohlenen Kennzeichen schließlich in Thedinghausen, Ortsteil Ahsen-Oetzen. Im Auto trafen die Beamten auf einen 25-jährigen Mann und eine 24-jährige Frau. Für die beiden war die Fahrt mit den entwendeten Kennzeichen und dem gestohlenen Sprit an Ort und Stelle beendet, außerdem kommt auf das Duo mehrere Strafverfahren zu. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, sie werden an den rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt.

Unfall: Drei Verletzte

Oyten. Auf der Hauptstraße (L168) kam es am Montag gegen 7 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer fuhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Hauptstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer auf der L168 herannahenden 41-jährigen Hyundai-Fahrerin, die durch den folgenden Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 42-jährigen Honda-Fahrer. Der Gesamtschaden an den drei Autos beträgt rund 30.000 Euro. Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Tierarztpraxis

Osterholz-Scharmbeck. In eine Tierarztpraxis an der Loger Straße sind in der Nacht auf Montag unbekannte Täter eingebrochen. Sie hebelten vermutlich gegen 23:30 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf und stahlen anschließend aus der Praxis aufgefundenes Bargeld. Mit der Beute flohen sie danach unerkannt vom Tatort. Die Polizei Osterholz nimmt unter Telefon 04791/3070 Hinweise entgegen.

