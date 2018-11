POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 11.11.2018

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Landkreis Verden.

Fahrräder beschädigt und auf die Gleise geworfen. Dörverden. Am frühen Samstag Abend kam es in Dörverden zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrrädern. Gegen 19.40 Uhr sollen drei bis vier männliche Jugendliche oder junge Männer gegen mehrere Fahrräder getreten haben. Bei einigen wurden die Schlösser am Fahrrad aufgebrochen, die Fahrräder weggenommen und schließlich auf die Gleise geworfen. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend zu Fuß und konnten im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht angetroffen werden. Die Fahrräder konnten ohne weitere Zwischenfälle von den Gleisen entfernt werden, Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Gefährdung des Bahnverkehrs wurden durch die Polizei gefertigt. Sollten Zeugen mögliche Beobachtungen zum Tatzeitpunkt im Bereich des Dörverdener Bahnhofs gemacht haben, so werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter 04231-8060 in Verbindung zu setzen.

------------------------------------------------------

Landkreis Osterholz.

Diverse Sachbeschädigungen an verschiedenen Pkw. Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Lilienthaler Ortskern zu insgesamt vier Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Es wurden u.a. Scheiben eingeschlagen, Spiegel abgetreten, Motorhauben und Kotflügel eingedellt und zerkratzt. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 5000,-- Euro geschätzt. Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lilienthal, Tel. 04298-92000 in Verbindung zu setzen.

