POL-VER: ++ Einbruch in Arztpraxis ++ Tasche aus Auto gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Arztpraxis

Achim/Bierden. In eine Arztpraxis an der Bremer Straße sind am vergangenen Wochenende unbekannte Täter eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag hebelten sie ein Fenster auf und stahlen aus der Gemeinschaftspraxis einen Safe samt Bargeld. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Tasche aus Auto gestohlen

Verden/Walle. Aus einem an der Waller Heerstraße geparkten Pkw hat ein unbekannter Täter am Sonntagmittag eine Aktentasche gestohlen. Der Dieb schlug zunächst eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangte so an die Tasche, die auf der Rückbank abgestellt war. Die Polizei Verden bittet unter Telefon 04231/8060 um Hinweise möglicher Zeugen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine Meldungen

